Jõulukaunistused Lidlist – võib nii ise meisterdada kui ka lihtsalt paika sättida

Ilmselt on ennekõike kingiootus ja perega koos ajaveetmine see, mis laste silmad jõulude ajal eriliselt särama paneb ning erandiks pole ka kaks muhedat noormeest Johan (4) ja Aksel (6), kes jõule eriti ootavad. Ootavad kohe nõnda palju, et kui nende isa Mihkel (43) pakkus välja ühe toreda meisterdamise ja koostegemise õhtu kodu jõulurüüsse sättimiseks, oldi sellega praktiliselt kohe nõus! Kaunistamisega sai meie kõigi jõuluootus sisse täitsa uue hoo ja etteruttavalt võib öelda, et vähemalt meie poolest võivad jõulud kasvõi kohe tulla!