VIGURDAV PÄKAPIKK | Kuues päev: päkapikud tegid spaapäeva!

See väärib ju ometi tähistamist ja mis saaks olla parem kui kahele lapsele õhtul hulk suhkrut anda, eksole?! Jah, võib-olla pole see selle vaatenurga alt kõige praktilisem otsus. Aga mõte sellest, et peale mängimist on neil võimalik teha diivanile mõnus pesa, haarata mõnus kakao vahukooremütsi ja haldjatolmu meenutava puruga ning koos mõnda mõnusat jõulumultikat vaadata, tundub nii mõnus. Seega olen valmis riskima.