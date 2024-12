KRISTIINA BLOGI | Nii mõnegi lapse sõnavara on selline, et saan seda kuuldes šoki

„Õumaigaad“, ohkab mu kolmeaastane tütar südamest, kui millegi üle imestab või pahandab. See mõjub ikka väga veidralt, sest tal endal pole loomulikult aimugi, mida ta just sõnades väljendas. Eeskujuks on siin kuue-poolene vanem õde, kellele on mitmed ingliskeelsed väljendid külge hakanud. Arvatavasti on selles süüdi nii multikad kui Youtube, mida piiratult tal vaadata lubame, aga siiski tuleb märgatav osa uuemast sõnavarast ka lasteaiast, kus mängukaaslaste keelepruuk võib vahel olla ehmatavalt mitte-eakohane.