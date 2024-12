RIINU TRENNIBLOGI | Tere, õnnepisarad! Piilusin end silmanurgast ja seal ta oli...muskel!

Saime peale paarinädalast pausi (mitte trennipausi, vaid kohtumispausi) jälle treener Siimuga kokku, et koos harjutusi meenutada, õpitut kinnistada, uuendada ja raskusi suurendada. Vahepeal küll on Siim mulle kirjutanud, mida ja kui palju teha, aga treeningsaalis tabavad mind üksinda kõhklused: kas see masin, mida Siim mõtles, on ikka see või too ja kas raskus on piisav ning milline on õige kehahoiak.