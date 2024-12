„Jõulupühadel algab tööpäev hommikul kell 6 ja lõppeb südaööl!“ Meeleolukas intervjuu kahe jõuluvanaga

Jõuluvana Allu on rõõmustanud nii suuri kui ka väikeseid juba 28 aastat. „Andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm,“ tunnistab ta puna palgel, miks ta nii pikalt jõuluvana on olnud. See kõik sai alguse sellest, kui ta ise kunagi endale jõuluvana tellis. Sel jõuluvanal oli aga kindel plaan, et ta tuleb vaid siis, kui Allu talle vastu jõuluvana mängib. Mõeldud-tehtud! „Jõuluvana olla on nii tore, mul pole plaaniski nii pea lõpetada!“ tunnistab ta.