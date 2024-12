„Noored justkui koguvad diagnoose, vanemad ei saa aga aru, miks seda vaja on“

„Seda võib ju iga inimese kohta öelda,“ mühatas mu isa ja ulatas paberi tagasi. Võib-olla oli tal õigus, kuid kindlasti polnud see lause, mida ma sel hetkel kuulda tahtsin. Minu jaoks oli see paber tähtis. See kinnitas, et mul oli depressioon - seisund, mis seletas, miks ma ennast püsivalt halvasti tundsin. Haigus, millel oli olemas ravi. Mul oli lootust paremale tulevikule. Minu isa nägi aga paberit, mis oli mittemidagiütlev.