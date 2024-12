VIGURDAV PÄKAPIKK | Seitsmes päev: appi, kuidas päkapikk telekasse kinni jäi?

Tundub aga, et selle teleripuldil kõhutamise tulemusel on teine päkapikk sootuks telekasse lõksu sattunud! Kuidas ta sealt küll välja pääseb?

Vanema jaoks see lugu muidugi õnneks keeruline ei olnud. Täna haarasin tõesti vaid Elf on the shelf sarja töö- ja kleepsuvihiku, lapse pinali ning panin ühe päkadest sinna pikutama ja värvima. Teine vigurdaja sai päevaks kappi peitu minna. Mina aga toksisin Youtube’i otsinugusse sisse „Elf stuck in TV.“ Video on tervelt 10 tundi pikk ja seega ei pea muretsema, et see hommikuks kadunud on. Selline kiire ja lihtne, laisa vanema päksitamine siia laupäevahommikusse.

Viperusteta kõik aga ei möödunud. Hommikul, kui laps nihelema hakkas, tabas mind ehmatusega arusaam, et telekas vahepeal lülitab ennast ju välja, kui liialt pikalt ühtegi nuppu ei vajuta. Nügisin kähku abikaasa elutuppa kontrollima ja tema pikemast äraolekust sain aru, et okouu, ongi kinni.



Juba teatas Kevin, et tema soovib nüüd ärgata. Keelitasin teda veel kasvõi üks minut pikutama kurtes, et ma ei jaksa veel kuidagi ärgata. Muidugi tõi ta kohe lagedale pissihäda trumbi. Proovisin teel tualetti tema vaadet telekale iga hinnaga varjata. Võisin abikaasa paanikat napilt kuulda. MUIDUGI oli Youtube’i kohustuslik reklaam alles ees jooksmas. Õnneks seekordse võidujooksu ajaga me siiski võitsime.

Elutuppa jõudes märkas Kevin esmalt laual värvivat tegelast ning küsis kohe, et kus siis teine ometi on? Kui ta siis pilgu tõstis hüüdis ta „Appi! Kuidas ta küll sinna sai?!“. Sedapuhku kasutasin ära tõsiasja, et poeg veel lugeda ei oska ja võtsin väikse luiskamise appi.