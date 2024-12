Jõuluks salmid selgeks! 50 salmi, mille seast leiab sobiva nii pisipõnn, koolilaps kui ka ema-isa!

Kuigi jõululaupäevani on veel veidi aega, on erinevad jõulupeod juba hoos. Kinkide lunastamiseks on muidugi vaja kaunist jõulusalmi või lauluviisi. Et luuletused ei korduks ning sa ei peaks terve jõuluaja paari salmi najal vastu pidama, kogusime sulle kokku 50 jõulusalmi. Nende hulgast leiad sobiva nii endale kui igas vanuses lastele!