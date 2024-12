VIGURDAV PÄKAPIKK | Üheksas päev: laisa lapsevanema päkapikutamine ehk südaöine fotosessioon

Et see pilt kenasti ka Kevinini jõuaks, on nad selle pannud tahvelarvuti taustapildiks ning tahvli endale sülle võtnud. Pimedas magamistoas selle elfie tegemine oli muidugi paras väljakutse. Kuidas saaks nii, et laps ei ärkaks ja välgust pimestatud ei oleks. Suurem oli ehmatus aga siis, kui laps järsku ühe päkadest kätte haaras ja kaissu võttis. Õnneks sain ta kaisust siiski õrnalt ära võetud.

Päkapikud valmistusid ka selleks, et ehk tahab poiss ka mõne sellise elfie teha, kus ta silmad lahti oleks. Et pilt tuleks vahvam on nad esikupeeglile, Kevini pea kõrgusele kleepinud väikese päkapikumütsi.

Kevin hakkas hommikul muidugi taaskord esimese asjana otsima kus küll päkapikukesed täna on. Lõpuks neid märgates pakkus pilt talle ikka palju nalja. Kuidas nad küll tema juurde said ja veel nii suurt tahvelarvutit jaksasid kaasas tassida. Ja kuidas nad parooli teadsid? Igatahes oli ta oma uue taustapildi üle rõõmus! Muidugi pakkus itsitamiseks materjali ka peeglil olev müts. Kevin jäi ootele, et peale lasteaia päeva seal ka ise pilti teha.

