Jõulurõõm Prismast: peoriided ja kingiideed lastele

Pidulikud jõuluriided lastele

Prisma tarbekaupade kategooriagruppide juht Merit Uus rõhutab, et sel hooajal on lastemoes populaarsed jõuluteemalised värvid, nagu punane, roheline, kuldne ja hõbedane, samuti klassikalised mustrid, näiteks ruudud ja täpid.

Prisma omabränd WKLY, mis on suunatud pigem noortele, on samuti jõuluhõngulise kollektsiooniga välja tulnud. Soodsamasse hinnaklassi kuuluva brändi valikust leiab väga säravaid ja trendikaid rõivaid: litritega kleite, laiu pükse, sädelevaid pluuse ja palju muud.

Ka jalatsivalik on Prismades lai. Endale sobiva leiavad nii litrite, värvide ja sädeluse austajad kui ka need, kes eelistavad klassikalisi musti kingi. Peoriiete juurde kuuluvad sageli ka lõbusad aksessuaarid, nagu jõuluteemalised peapaelad, mütsid ja väikesed ehted. Lisaks on viimastel aastatel populaarsust kogunud jõulupidžaamad, mida kantakse mitte ainult magama minnes, vaid ka kodustel jõulupidudel ja isegi väljas. Viise, kuidas pühadeaeg lõbusaks ja meeleolukaks teha, on ju mitmeid.