Miks mu laps magama ei jää?

Hannal oli esiklapse Heli Mai (8) unerütmi päris keerukas paika saada. See innustas teda õppima unenõustajaks, et olla väiksemate laste Elleni (7) ja Lilyga (3) juba unehügieenist ja muust unega seonduvast teadlikum.

Viimasel ajal räägitakse palju, et Eesti lapsed on pidevas unevõlas. Väiksemate puhul on selles paljuski süüdi meie lasteaedade kohustuslik lõunauni. Tean seda omastki käest. Mu esiklaps Aaron (5) loobus kodus lõunaunest 3.–4. eluaasta vahel, kuid lasteaias ei tulnud kõne allagi muu variant kui päeval magada. Meie õhtud olid seetõttu väga rasked! Aaron võis tunde voodis niheleda, ilma et uinuks. Tihti kustusime abikaasaga enne teda ning kokkuvõttes olime kodus kõik närvilised ja üleväsinud. Eriti keeruline oli siis, kui poiss pidi mõnel päeval hommikul enne seitset ärkama, et jõuda lasteaeda varem. Nägin selgelt, kuidas tal on unevõlg, sest ta ei suutnud ärgata ja tuju oli väga paha.