Tundide viisi lapse voodi kõrval istumist ja lõputud autosõidud lapse uinutamiseks. Mida teha, kui laps magama ei jää?

Kuni neljanda eluaastani võttis Andreanil õhtune uinumine tunde ja ta ärkas öösiti kordi. Et poeg õhtul rutem magama jääks, sõidutas ema teda pikka aega autoga ringi. Tal lihtsalt ei jagunud jõudu, et pojaga toas pidevalt võidelda – too oli õhtuti väga aktiivne ega olnud nõus silmi kinni panema. Perearst, kellele ema muret kurtis, lohutas, et laps on nii väike ja küll ta kasvab sellest välja.