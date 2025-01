Lutist loobumine. Emade head ja toimivad nipid, et see mööduks rahumeelselt ja suurema nututa

Kui tüdruk oli kolmeseks saamas, pani ta luti suhu veel uinumiseks ja hommikul ärgates. Ema hakkas Hannale rääkima, et varsti peab lutita hakkama saama. Ta viis tüdruku hambaarsti juurde, kes selgitas, miks tuleb lutist loobuda. Usinat selgitustööd tegid ka vanavanemad. Õige pea said vanemad aga aru, et päris nii see ei tööta, et Hanna ise selle jutu peale lutist loobuks.