OTSEÜLEKANNE | Vaata jõuluaegsest heategevusest rääkivat konverentsi „Miks inimesed jõulude ajal heaks hakkavad?“

Katrin Kuusemäe sõnab, et on konverentsi ellu kutsunud, kuna peab oluliseks heategevusorganisatsioonide panust Eesti inimeste abistamisesse. „Arvan, et Eesti riigil oleks ilma nende ja heade Eesti inimeste panuseta oluliselt keerulisem hakkama saada. Olen olnud 6 aastat Vähiravifondi Kingitud elu tegevjuht ja tean, kui keeruline on need annetused kokku koguda ja veel keerulisemaks teeb olukorra see, et meie ühiskonnal ja abivajajatel on tekkinud õigustatud ootus, et kui riik ei aita, siis heategevusorganisatsioon aitab ja see on suur vastutus.“

Seetõttu sõnabki Katrin Kuusemäe, et soovib nende panust tunnustada ja toetada.