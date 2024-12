Alustame uut aastat puhtama koduga. Aga – kuidas laps koristama saada?

Kaie ja Kaarel olid Saskia (4, pildil) esimestel aastatel õnnega koos, sest tundus, et tüdruk on korraarmastajaks sündinud. „Juba pisikesena sai ta endale väiksed koristustarbed, mida usinalt kasutas. Ta ei võtnud enne uut mängu kätte, kui oli vana riiulile tagasi pannud. Kõik alati imestasid!“ meenutab ema tütre esimest 2,5 eluaastat. Tema mängutuba püsis ilus ja korras. Ema arvab, et sellele aitas kaasa ka seik, et ta oli lapse mängutoa kujundanud Montessori põhimõtetest lähtuvalt: toas olid avatud riiulid ja vähe asju.