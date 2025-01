Motivatsioonitabel, sorteerimiskast, to-do list ehk nipid selleks, et laps koristama saada

Kaie ja Kaarel olid Saskia (4, pildil) esimestel aastatel õnnega koos, sest tundus, et tüdruk on korraarmastajaks sündinud. Paraku lapse vanuse kasvades tuli asju ja ta oma soove üha juurde, mistõttu mängutuba enam kontrolli all ei püsinud. „Ühel hetkel ei saanud laps aru, kuhu kasti mis asi läheb, ja olukord toas muutus täielikult,“ meenutab Kaie. „Tuba oli järjest enam sassis ning last oli väga raske koristama saada.“