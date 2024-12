Traagiline! Rootsi eelkoolis juhtunud õnnetuses sai surma 4-aastane poiss

„Me mõtleme perele, keda see on mõjutanud, see on kohutav õnnetus. Ma saan ka aru, et selle asutuse töötajatel on väga raske,“ ütleb valla valdkonnajuht Katarina Stillesjö Vilhelmsson.

Eelkool on loonud ka tugevdatud kriisimeeskonna, et toetada nii personali, lapsi kui vanemaid. Samuti on abiks kiriku kriisimeeskond. Waldorfkooli sihtasutuse esinaine Elisabet Zachrisson mainib, et nad on loonud ka mälestustoa ja teab, et paljud on juhtunust šokeeritud.