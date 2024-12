VIGURDAV PÄKAPIKK | 11. päev: päkapikud unistasid loodusest ja läksid hoopis telkima!

Metsa loomiseks võtsin kuuse alt ühe valge šifoonkanga jupi ja viskasin selle diivanilauale. See on mõnusalt õhuline ja pehme ning annab lumetunnet mõnusalt edasi. Edasi panin ühe meie pere lemmik jõuluraamatutest päkapikkudele telgiks. Sisse sai ka vildist „magamiskott“. Lisasin ka kuusekesi ja käbisid ning, et olemine lõbusam oleks, panin sinna seisma ka lumememme, mille Kevin koos issiga nädalavahetusel ise meisterdas. Elektroonilisest küünlast sai koostöös käbidega lõke. Ei saa salata, see oli paras nikerdamine, et need käbitükid küünla peal ilusti püsiksid ja mõtet edasi annaksid. Kippusid ikka väga kergelt maha kukkuma. Päkapikud panin suuremate, tulekestega kuuskede najale aga hambaorgi otsa torgatud vahukomme küpsetama.