Kas vean oma tütreid alt, kui neile oma diagnoosi pärandan?

Ma pole end alati kõige parema emana tundnud. Mõtetes ja unistustes olin hoopis teistsugune ema kui see, kes ma reaalsuses olen olnud. Ilmselt ka seetõttu, et esimese tütre sünd oli mulle emotsionaalselt väga keeruline. Ta sündis 33. rasedus-nädala lõpus, viidi pärast sünnitust kohe intensiivi ja algus temaga oli üks suur murepilv. Kuigi suures plaanis on kõik hästi läinud, enneaegsusest hoolimata on tüdrukud eakohaselt arenenud ja muidu vahvad tegelased, tundsin eelmise aasta lõpuni, et lapse-vanemlus on nii raske. Palju raskem, kui oleksin oodanud.