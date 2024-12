4aastase lapse surmaga lõppenud õnnetuses oli lapsel seljas mängimiseks mittesobiv helkurvest. Eesti lasteaedades helkurvestidele nõuded puuduvad

Pilt on illustratiivne

Eelmisel neljapäeval sai nelja-aastane poiss Umeå lasteaia mänguväljakul helkurvesti takerdudes viga ning suri. Kooli direktor Elisabeth Zachrisson kinnitab SVT vahendusel, et vest oli mängimiseks sobimatu ning lasteaed on tänaseks kõik taolised helkurvestid minema visanud. Sama on tehtud piirkonna mitmes teises lasteaias ja eelkoolis.