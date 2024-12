Aastatetagune abort mõjutab mind veel praegugi

Abort kuulub ühel või teisel põhjusel tabuteemade hulka. Olgugi et selle tegemiseks on lai valik põhjusi ja on ka olukordi, mil selle taga on meditsiiniline näidustus, mitte naise enda soov. Tervise Arengu Instituudi koostatud statistika põhjal katkestati Eestis 2023. aastal 3398 rasedust: 3218 naise omal soovil, 180 meditsiinilise näidustuse tõttu.