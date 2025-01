Aastatetagune abort võib kauaks kummitama jääda. „Mulle öeldi, et selles staadiumis võrdub see sünnitusega. Veetsin terve öö nuttes“

See pole kogemus, mida keegi meelsasti jagaks või millest avalikult kõneleda sooviks. Samal põhjusel räägivad ka selles artiklis naised oma loo anonüümselt. Isegi mitmed lähedased ei tea, et nende kogemustepagasis on selline protseduur.

Ootamatud rasedused

Meelike avastas suure hirmuga raseduse õige õrnas eas. Ta oli 15, tolleaegne peika vaid 14. „Poiss sai ataki, kui talle rääkisin. Ta õde sõimas mind läbi, öeldes, et mina olen ju vanem ja peaksin targem olema. Sain aru, et peikast mul selles olukorras abi pole. Ema teatas, et kui ise selle supi kokku keerasin, pean ka ise otsustama, kuidas edasi.“ Nüüd vangutab Meelike olukorrale tagasi mõeldes pead. „Mul oli emaga väga avatud suhe, rääkisime kõigest. Aga see seksivestlus, just turvaseksi teemal, jäi meil olemata.“