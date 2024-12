RIINU TRENNIBLOGI | Kas peangi ilusate kätega hüvasti jätma?

Minult on uuritud, kas trennis käimisel on mingi negatiivne kõrvalmõju ka ja esimese hooga tahaksin hüüda, et ei ole!

Aga tegelikul üks naljakas väike ebamugav ja esteetiliselt mitte nii kena asi on ka, mida peaks mainima. Nimelt, mäletate, kuskil esimeste trennide ajal kirjutasin, et käed on mul kangi rebimisest villis ja targad soovitasid treeningkindaid kasutada. Lohutati, et varsti käed harjuvad ja kõik saab korda