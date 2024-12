Lapse vihahood pole alati välditavad, küll aga paremini hallatavad

„Kui olen vihane, siis on mul selline tunne, nagu podiseks kõhus kuum vulkaan, mis hakkab kohe-kohe tuld purskama!“ kirjutab Trace Moroney kõige pisematele mõeldud raamatus „Minu tunded. Viha“. Kuigi raamat on lastele, peegeldab see tundeid, mida iga täiskasvanugi aeg-ajalt tunneb. Mina vähemalt küll. Nii mõnigi vihareaktsioon tekitab mul aga küsimuse: kas sellise „ülekeemise“ kombe sain ma kaasa lapsepõlvest, oma vanemate pealt õppides? Ja kuidas minu laps seda minult üle ei võtaks?