VAATA! | Ära jää jõulutunnet ootama ainult toaseinte vahele!

Kui su kodu on juba kaunistatud, aga jõulutundest jääb õige pisut veel puudu, on eriti paslik pakkida kodus kõik huvilised autosse ja suunduda metsa seiklema. Just seda tegi isa Mihkel seiklusmeeste Aksli (6) ja Johaniga (4), et vaadata, kas metsas on ehk jõuluootust rohkem kui toas. Jõulutunnet oli metsas juba küll, aga lisaks saime koos veeta toredat aega, mõnusalt grillida ja teha asju, mida peaks kogema iga pere suuremast väikesteni!