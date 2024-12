Kuidas valida beebile sobivad mähkmed ja vältida mähkmelöövet?

Ühekordsed mähkmed on tänapäeval kõige levinum mähkmetüüp. Need on valmistatud mitmest kihist, sealhulgas väliskihist, mis on veekindel, ja sisemistest kihtidest, mis imavad vedelikke. Ühekordsed mähkmed on populaarsed, kuna neid on lihtne kasutada ja need on mugavad. Kuid nende suurim puudus on keskkonnamõju, kuna nad ei ole biolagunevad ja seetõttu võib ühekordsete mähkmete lagunemiseks kuluda lausa sadu aastaid. Kui mõelda, kui mitu mähet ühe lapse peale päeva jooksul kulub, on see murettekitav tõesti. Aga kas mure kaalub mugavuse üles?