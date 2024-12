Jõuluaegne filmielamus Lidliga on lihtsam, kui üksinda kodus olla!

Mida söövad lapsed, seda ei söö tavaliselt täiskasvanud. Hästi - tegelikult on see küll vastupidi ja seda, mida täiskasvanud hea meelega söövad, sellest võivad lapsed üpris kauge kaarega mööda käia. Krõpsuvalik Lidlis ei jäta külmaks ei lapsi ega ka suuri. Näiteks Lidli omamärgi toodete seast leiad nii juustumaitselised maisikrõpsud, aga ka märksa tervislikuma valikuna meresoolaga juurviljakrõpsud - täpselt nagu tavalised krõpsud! Kõrvale loomulikult mõnus limps ja kui oled täiskasvanu, siis maitsevad limonaadid ka sulle. Või kindlasti leiad mõne sobiva limonaadi Lidlist ka endale, kui just mitte otseselt limonaadiletist.

Need tooted leiad enamasti tootesarjast Deluxe. Need on kauplustes kohe kenasti välja toodud ja näiteks võid sealt leida söömiseks terve suure Serrano singi. Aga kuna tehtud sai siiski filmiõhtu, mitte maraton, langes valik hoopis järgnevatele suupistetele: Fuet vorst küüslauguga, Prociutto sink, suitsutatud marineeritud paprika, kõvajuustu dipikaste, valgehallitusjuust ja apelsinimoos, pikantse juustumäärdega täidetud tainarullid... no mida sa veel hing ihaldad? Magusaks sinna kõrvale tumedas šokolaadis kirsid ning makroonid. Viimased on muide müügil 12 makroonist koosnevas pakis sellise hinnga, millega tavaliselt saad ühe või paremal juhul kaks makrooni.