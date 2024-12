VIGURDAV PÄKAPIKK | 16. päev: põrand on laava! Kas päkapikud saavad selle mänguga hakkama?

„Põrand on laava,“ teatasid päkapikud täna hommikul. Üks neist on ehitanud seinale rosettidest raja ning teine on pakkepaela ja jõulukommi abil endale zipline laskumise ehitanud.

Tõele au andes oli see esimene kord kui ma päkapikke paika sättides suhteliselt endast välja jõudsin minna. Küll ei püsinud rosetid seinal, küll oli pakkepael liiga libe, et päkapikk kommiga selle küljes püsiks, küll päkapikk seinal püsimiseks liiga raske. Takistusi tuli teele päris mitu ja ootamine, kas kõik hommikuni vastu peab, oli parajalt pingeline.

Samas tuleb tõele au anda, et arvestades kui suur „põrand on laava“ austaja Kevin hetkel on, oli see kõik kindlasti vaeva väärt. Olgem ausad, olen ka eelmiste päevadega, kus kõik on läinud viperusteta, ära hellitatud. Tegelikult sai ka seekord kõik toimima, võttis lihtsalt veidi kauem aega. Minu vigadest õppimiseks soovitan enne rosettide seinale kinnitamist sein lapiga puhtaks teha ning päkapiku alla jäävatele rosettidele ehk igaks juhuks lisaks teipi panna. Laskumist tegeva päkapiku saime lõpuks kinnitatud nööpnõela abil, aga järgmine kord valiksin lihtsalt veidi laiema, vähem libeda nööri. Tegelikult ripuvad päksid selle jõulukommi küljes üsna edukalt kui komm stabiilne on.