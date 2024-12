Beebiga rahvatantsu tegema? Jah, miks mitte!

Huvitav, et alles pärast mõnda hetke sain aru, et kui me räägime beebidest, siis tegelikult räägime ju ka emadest. Sest beebi heaolu sõltub nii paljuski ema või muu põhilise hooldaja heaolust. Kui see inimene, kes lapsega koos on, on heas kohas, ongi see lapsuke heas kohas. Miks see meil nii tihti meelest kipub minema? Küsitakse, kuidas beebil läheb, kuidas beebi kasvab, kui ometi beebil on ju ema. Aga kes on emal? Minule tundub, et beebikolumn on samavõrra ka emakolumn. Ema kasvamise kolumn.