Lahus elatud kuud päästsid suhte. „Armastus on mõlemal uuesti väga välja löönud. Tunnen, et ta võtab mind nüüd sellisena, nagu olen“

„Olin oma kodus kui vang. Mees ei lubanud mul ilma lapseta kusagil käia. Sain aru, et nii see jätkuda ei saa,“ meenutab Diana hetke, kui mõistis, et soovib oma lapse isast lahku minna. Kummalisel kombel võttis nende suhe pärast lahkuminekut aga hoopis uue suuna.