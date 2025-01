Kirjutan neid ridu keset pöörast jõulueelset aega ühel hingetõmbepausil Salme kultuurikeskuses. Kolmene Hõbe on lauluringi jõuluetenduse peaproovis ja mul on tunnike, et tekst valmis saada. Pöörasus, milles lapsevanemad tihti elavad, on muljetavaldav.