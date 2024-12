Ema: mu laps usub ikka veel jõuluvanasse, ma ei jaksa enam ja tahan talle tõe ära rääkida

Laps käib kinke oodates säravate silmadega ringi

Lootsin natukene, et kui ta juba nii suur on, küll siis sel sügisel räägivad koolis klassikaaslased ära ja saab rahu. Tuleb välja, et teised võivad rääkida, mida tahavad. Tema usub ikka! Ma tahaks juba ammu talle ära öelda, et kuule, selline asi on tegelikult... Mees pole aga nõus. Tema arvates on see armas ja lapselt ei tohiks maagiat ära võtta. Aga kuidas see maagiline on, kui laps tahab jõuludeks sel aastal ulmelisi asju ja on täiesti veendunud, et jõuluvana talle need toob ka, sest ta on ju hea laps olnud. No ei too, ausalt ei too!

Poeg kirjutas jõuluvanale pika kirja ja tahab muuhulgas Robloxi rahasid. Kohe kindlasti mitte pole ma sellise kingiga nõus. Laps käib ringi, silmad säravad ja muudkui räägib, kuidas jõuluvana ta soovi ka täidab. Parem oleks see vestlus ära pidada, sest kui soovitu jõululaupäeval teda ees ei oota, tuleb ju pettumus nii või naa.

Ei taha lapsele ka haiget teha

Kui laps eelmisel aastal arutles selle üle, kuidas üks jõuluvana ikka suudab kõikidele lastele kinke viia, mõtlesin, et ahhaa, tore...hakkab vist läbi hammustama! Ütlesin ise ka, et selle jõuluvanaga on nagu jumalaga. Kes tahab, see usub. No tuli välja, et tema tahab uskuda ja väga! Ka telekast „Üksinda kodus“ filmi vaadates teatas tema suure rõõmuga, et meil siin Euroopas toob kinke ikka jõuluvana, mitte inimesed ei osta neid üksteisele. Täiesti lootusetu! Samas ei tahaks ju karmilt ja otse ka öelda, aga kuidas seda vestlust pidada niimoodi, et laps haiget ei saaks?

Käisin enda lapse ja ühe väiksema sugulasega ka jõuluturul. Oli sealgi muidugi jõuluvana. Poeg andis kohe teada, et no see küll päris jõuluvana pole, täitsa feik! Rõõmustasin ja siis sosistasin kõrva, et ta pisikesele sugulasele ei räägiks. Tuli siiski välja, et kuigi too jõuluvana polnud tema meelest suurem asi, siis kuskil on ikka see päris „vana“ ka ja nendel võltsidel on lihtsalt vaja teda katta, et too jõuaks kinke ette valmistada.

Usuks ka ise, kui kinke ostma ei peaks