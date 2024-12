Mida kinkida jõuludeks inimesele, kellel on kõik juba olemas? Lidlist leiad vastuse

Serveerimislaud teeb elu lihtsamaks

Veame kihla, et kui su lähedane teaks, et on olemas nii mahukas, aga samas kompaktne serveerimislaud, siis ütleks ta kohe, et tal on seda vaja. Eriti löövad sellise kingituse peale särama silmad inimesel, kes armastab oma kodus tihti külalisi võõrustada – elu läheb kohe palju lihtsamaks!

Tööriistu pole kunagi liiga palju

Kas oled kunagi kuulnud mõnd meest ütlemas, et tal on liiga palju tööriistu? Ilmselt mitte. Üks võimas ja kvaliteetne akutrell paneb iga mehe – ja miks mitte ka naise – silmad särama. Kui tead, et tuttaval on akutrell juba olemas, siis on Lidlis suur valik teisigi soodsa hinna ja hea kvaliteediga Parkside tööriistu. Kindlasti leiad midagi sobivat just oma lähedasele.

Kodukoka elu hõlpsamaks

Kui sinu lähedane armastab süüa teha, siis on köögikombain tema jaoks parim kingitus. Meie leidsime Lidlist kingituseks hea hinnaga ja stiilset punast värvi köögikombaini, mis sobib sõtkumiseks, segamiseks ja mikserdamiseks. Köögikombainil on kaheksa kiirust koos täiendava impulssfunktsiooniga.

Midagi algavaks suusahooajaks

Lumi on maas ja suusanõlvad kutsuvad. Lidlist on hea võimalus soetada soodsa hinnaga kvaliteetseid suusatarvikuid. Meie leidsime poest kingituseks suusa- ja lumelauaprillid ning -kiivri. Prillide sisemine lääts on uduvastase kaitsekihiga ja prillidel on ka õhutusavad optimaalse õhuringluse jaoks. Kiiver on kvaliteetne ja vastupidav ning kogu komplekt näeb väga hea välja. Kui sinu lähedane armastab talisporti ja värskes õhus liikumist, siis on ta kindlasti väga õnnelik, saades kingituseks midagi vajalikku oma hobi harrastamiseks – Lidlis on hea erinevate hobitarvikute valik, mis pidevalt uueneb.

Ilus kingitus kohvigurmaanile