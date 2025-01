Mis õigused sul tegelikult on? Tea, mis kohustused omavalitsusel lasteaialapse ees on

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS) sätestab, et valla- või linnavalitsus peab looma lasteaiakohad kõigile 1,5–7aastastele lastele, kelle vanematest vähemalt ühel on seal sissekirjutus. 2023. aasta algul tegi riigikohus ka viimatise seda kinnitava otsuse. See oli kolmas samasisuline otsus ja samasugust seisukohta on väljendanud ka õiguskantsler.

Aga kuidas päriselt on?

Eestis on puudu ligi 2500 lasteaiakohta, kohti napib enim Harjumaal ja mujal suuremate linnade ümber. Just Harjumaalt on teada kõige teravamad vaidlused selle üle – mõned omavalitsused punnivad lastele lasteaiateenuse pakkumisel väga jõuliselt vastu. Näiteks Rae vald on sundinud lasteaiakohata jäänute vanemaid järjest ükshaaval valla vastu kohtusse minema, kuigi kohus on kõik pea poolsada lahendit teinud valla kahjuks.