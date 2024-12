Palju õnne lapse sünni puhul! Ah et koolikutega on raske? Beebi ei maga hästi? Need mured on kukepea võrreldes sellega, kui pead hakkama rinda pistma paragrahvidega, mis puudutavad lapse õigusi. Selgitame lahti mõned seaduse-pügalad, mida pead teadma, kui laps lasteaiaealiseks saab.