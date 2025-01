Me testisime kümneid erinevaid reisihäkke ja siin on need, mis päriselt ka toimivad

Hommikune külmateraapia ehk jaheda veega pesemine ning öösel jahedas toas magamine – ideaalne magamistoa temperatuur on 18-19 kraadi.

Rohkelt loomulikku päevavalgust ja sinist valgust päeval ning ereda valguse minimaliseerimine peale päikeseloojangut – rusikareegel on vältida kõiki valgusallikaid vahemikus 22.00 – 04.00.

Kohandades neid signaale, saame tõhusalt suurendada või vähendada oma unesoovi, mis on eriti kasulik ajavööndite ületamisel või sisemise kella lähtestamisel.

Inimese ööpäevane rütm on põhiliselt kontrollitud nelja suurema teguri poolt: valguse ja pimeduse tsükkel, temperatuur, kehaline aktiivsus ja söömine.

Ilmselt kõik sagedased lennureisijad teavad, et ajavahest tingitud väsimus on tüütu ja võib kesta mitu päeva. Selle sümptomiteks on pikem uinumisaeg (eriti ida suunas lennates), varajased ärkamised (eriti lääne suunas lennates), katkendlik uni, kehv kognitiivne sooritus, väsimus, peavalud, ärrituvus ja seedeprobleemid.

Probleemi süvendab ka see, et söömine, magamine, hormoonide reguleerimine ja kehatemperatuuri muutused ei vasta samuti harjumuspärastele mustritele.

Sihtkoha päevane ja öine tsükkel ehk valguse ja pimeduse tsükkel ei vasta sellele, millega meie keha on harjunud, mistõttu kehasisene kell ei ole kooskõlas sihtkoha ajaga.

Ajavahest tingitud väsimus on kronobioloogiline ehk inimese naturaalseid biorütme puudutav küsimus ning see tekib mitme ajavööndi läbimisel.

Kui vähegi võimalik, siis väldi lennujaamades ja lennukis pakutavat toitu ja snäkke. Nende toiteväärtus on paraku nullilähedane ja need pigem ärritavad sinu keha ja soolestikku.

Juhul kui lennureis on pikk, võta tervislikku toitu ja snäkke ise kaasa, see on muideks lennujaamades täiesti lubatud.

Istumine ja kuiv õhk kuivatavad sinu keha, seega üks kõige olulisemaid asju lennureisi vältel on puhta vee joomine. Rusikareegel on juua pool liitrit vett iga lennutunni kohta. Ideaalis võiksid veele lisada kvaliteetseid mineraale või elektrolüüte.

Maandamine

Lennujaama turvakontrollis olevad skännerid ja 10 kilomeetri kõrgusel maapinnast metalltorus kihutamine pole inimorganismi jaoks loomulikud.

Tänu sellele tekib meie kehasse positiivne laeng, mis on muideks üks põhilisemaid reisijärgse väsimuse ja halva enesetunde põhjustajaid.

Inimesed, loomad, taimed ja kõik elutud organismid on elektrilised olendid ning me elame elektrilises maailmas. Kõigel, mis koosneb aatomitest (ehk siis absoluutselt kõigel siin maailmas) on laeng – negatiivne, positiivne või neutraalne.

Maapind on rikastatud lõpmatul hulgal vabade elektronidega, millel on negatiivne laeng. Siis kui oled otses kokkupuutes maapinnaga, ilma et kannaksid jalanõusid või seisaksid millelgi tehislikul, sa sõna otses mõttes maandad ennast.

Maapinnas olevad negatiivsed ioonid toimivad kui antioksüdandid ja neutraliseerivad kehasse tekkinud positiivse laenguga vabad radikaalid, mis kahjustavad meie keha.

Reisi sihtkohta jõudes tuleks võimalikult kiiresti, aga ideaalis esimese tunni aja jooksul end maandada ehk kokku puutuda Maa naturaalse elektromagnetväljaga.

Selleks mine ujuma mõnda naturaalsesse veekogusse, jaluta veepiiril liiva peal kõndides või leia mõni park, kus saad oma paljad jalad pooleks tunniks muru sisse pista.

Jaluta võimalikult palju muru ja liiva peal ning uju naturaalsetes veekogudes. Niimoodi laed oma keha biopatareisid.

Kehatemperatuuri miinimum ja sisemise kella lähtestamine