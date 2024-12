Uisuplatsil: algajad uisutajad kukuvad pots ja pots

Suundun Mustamäe uisuparki ühel ilusal laupäeva pärastlõunal. Rahvast ja suminat jagub, seltskond on kirju. Paar teismelisi on kohtingule tulnud ning põikleb romantiliselt käest kinni hoides rahvasummast läbi, lapsed koolieelikutest teismeealisteni on tulnud nii vanemate kui ka sõpradega aega veetma. Mõni, juba selgelt oskuslik uisutaja, proovib leida nurka, kus trikke harjutada, või teeb neid teiste vahelt läbi manööverdades. Mõned vanemad on väljaku äärtesse lapsi jäädvustama koondunud, mõned proovivad ise rajal oleku hetkedest viimast võtta.