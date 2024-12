VIGURDAV PÄKAPIKK | 17. päev: kuhu päkapikud kadusid?

Ühtekokku laotasin tuppa 50 topsi ja kuigi efektse mulje nimel oleks tahtnud teist samapalju veel panna, siis topse ostes tundus 50 paras arv selleks, et otsimine püsiks põnev ja liialt ärritavaks ei muutuks. Kass juba igatahes hakkas päkapikke huviga otsima kohe kui topsid üles seatud said.

Öö möödus lootes, et loomake kogu otsimise lõbu enda peale ei võta. Õnneks olid hommikul topsid ilusti endiselt reas. Kevin tuli juba veidi harjumuspäraselt esmalt päkapikke elutuppa ja kööki otsima, polegi ju väga harjunud, et nad kuskil mujal oleksid. Kui ta oma tuppa jõudis kostis aga vali „OIII“. Otsimine oli igati edukas! Kohe kui päksid leitud, palus poeg, et me nad uuesti ära peidaks ja neid veel otsiks! Loodan, et päeva jooksul pakub see meile veel toredaid mänguhetki.