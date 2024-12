Kuidas suurendada kord juba kokku lepitud elatist?

Mul on küsimus seoses poja elatisrahaga. Nimelt on poja ülalpidamiskulud treeningute tõttu märkimisväärselt kasvanud ja senine elatis ei kata enam poolt ta kuludest. Siiani on tema lahus elav isa iga kuu maksnud 250 eurot, leppisime nii kokku pärast lahkuminekut. Kui selle kokkuleppe sõlmisime, ei käinud laps huviringides, aga nüüdseks on ta juba aasta tublisti jalgpallitrennis käinud. Poeg treenib neli korda nädalas ja tasu on 80 eurot kuus. Lisaks käib ta pea igal kuul võistlustel, mis on ligi 20eurone kulu, ja suvel jalgpallilaagris, mis viimati maksis 200 eurot. Samuti tuleb osta varustust. Lapsele väga meeldib trenn, aga kulud on suured. Rääkisin lapse isaga elatise suurendamisest, aga tema meelest ei peaks laps nii kalli spordialaga tegelema ja summat suurendama ei nõustunud. Mis ma sellises olukorras teha saaksin?