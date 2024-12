Heategevusprojekti köögipool. „Mitte üheski maailmas ei peaks 15-aastane poiss jõuludeks küsima Coopi kinkekaarti, et endale süüa osta“

Kristi jagab, et heategevusprojekt sai alguse aastal 2017. „Jagasin ükskord sotsiaalmeedias oma mõtteid sel teemal, et inimesed ostavad sadade eurode eest ilutulestikku aga samal ajal on peredel toidulauad katmata. Mu ema helistas mulle selle peale, et kataks mõne pere laua, kui teaks kust neid peresid leida.“ Kristi ja ta töökaaslased lõid emaga kampa. Kolleegid leidsid abivajavad pered ning lauad said kaetud. „Töökaaslased said pakid ise kohale viia ja nägid mismoodi see peredele rõõmu valmistas.“