Pere ja Kodu TOP | 9. koht: järsku helistati mulle lastehoiust ja paluti lapsele järele tulla. Ta nuttis üksinda õues

„Tegemist oli väikese hoiuga, mida peeti eramajas ja kus olid käinud ka ühe sisulooja lapsed. Kuna saime kohe ka positiivse vastuse, et Sofia on oodatud, läksime esimesel võimalusel hoiuga tutvuma.“

Tagantjärgi tunneb Kairi, et just sel tutvumishetkel oleks ta pidanud taipama, et ehk pole see koht siiski nende jaoks. „Läksime