Pere ja Kodu TOP | 3. koht: „Poja klassivendadel oli plaan klassiõde vägistada. Seda kuuldes pidin tegema oma elu häirivama kõne“

Mu poeg käis kaheksandas klassis. Meil on omavahel õnneks usalduslik suhe ehk siis ta räägib mulle avatult sellest, mis ta elus toimub ja mida klassikaaslased teevad. Selles vanuses juba mõned teevad korteripidusid, tarvitavad salaja alkoholi, suitsetavad. Kuigi mu enda laps on pigem vaikne ja teiste huvidega, saab ta kõikidega klassis hästi läbi ja on ka mõnel sellisel peol käinud. Üldiselt küll paariks tunniks, sest kui teised purju jäävad, ei taha ta seal enam olla.