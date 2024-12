VIGURDAV PÄKAPIKK | 18. päev: päkapikud tulid sünnipäevale

Täna ei hakanud päkapikud midagi suurt ette võtma ega krutskeid korraldama. On ju Kevini sünnipäev! Päksid on pähe tõmmanud dinosauruse peomütsid, mille meisterdasime värvilise paberi, kleepsu, karvase traadi ja karvase pallikese abil.

Lisaks on nad teinud Kevinile kaardi. Või siis õigemini õnnesoovidega sildi. Kuna juba Puhh teadis rääkida, et sa ei saa kunagi olla õnnetu, kui sul on õhupall, on lillede asemel toonud kumbki tegelane sünnipäevalapsele ka ühe õhupalli.