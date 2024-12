Uus aasta, uued võimalused

Sellistel õhtutel võib pihutäis pisaraid aidata kurbuse ja pettumuse enda seest välja saada ning natuke asja parandada, aga veelgi rohkem aitab see, kui ütled endale, et see kõik on okei. See on okei, kui mudilane polnud täna nõus midagi kasulikku sööma, see on okei, kui vend õele tigedana mõne krõbedama sõna käratas või lausa tou kirja pani. See on okei, kui tunnistusele ei tulnud kõik need hinded, mida me ootasime. Ja niisamuti on ka see okei, kui sa selle kõige peale endast välja läksid ega suutnud lõpuni rahu säilitada. Homne toob uue päeva ja uued võimalused paremini proovida.