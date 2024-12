Seapraad ei ole ainus võimalus. Värskeid maitseid ja tervislikke valikuid kogu pere jõululauale

Kerge linnuliha meeldib kõigile

Kui kiikad juba köögi poole, ent alles mõtled, mida seal pühadeks valmistada, siis on traditsioonilise seaprae ja verivorsti asendamiseks võimalusi palju. Just linnuliha on suurepärane peolaua pearoog. Valikuid on väga erinevaid – kana-, hane-, kalkuni- või pardiliha – ning sageli on just linnuliha meelt mööda lastele, kes lihast valmistatud roogi või kala võõristada võivad.