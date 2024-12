Sinu pühadelauas on ka taimetoitlane? Ära muretse – jõulud jõuavad kõigini!

Jõuluhõngu taimedesse

Otsides just jõuluaja maitseid, on hea teada, et pühadelauale kuuluv hautatud hapukapsas on väga hea valik ka taimetoitlasele, kui selle valmistamisel ei ole kasutatud liha ega loomset rasva, vaid tummisemat-jõulusemat mekki on lisamas näiteks tume õlu ja jõhvikad. Üllata end näiteks hõõgveini ja kirssidega valmistatud punase kapsa hautisega, mille vürtsikas-magus maitse lausa õhkab pühademeeleolu.