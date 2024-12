VIGURDAV PÄKAPIKK | 19. päev: päkapikkude väga loominguline rannapäev

Kui esiti olin veendunud, et mul õnnestub leida mõni lahe Barbie või nukk, kelle kõrvalt sobivad aksessuaarid saada, siis nüüd kui mul neid päriselt vaja oli, ei paistnud varem silma jäänud komplekte enam kuskil saada olevat.

Iga kord plaanisin, et järgmine kord poes võtan tõsisemalt otsingu ette. Järsku aga vaatas kalendris rannapäev otsa ja ainsaks valmis muretsetud vahendiks oli veidike kineetilist liiva ning mõned mängupalmid. Nii ma siin siis olin, väsinud ja nõutu. Kutsusin abikaasa appi, ehk on tal veel mõni erksam ajurakk käepärast. Tema mõte veel õnneks tõesti veidi liikus.

Arutlesime, et teeks basseini aga selleks oleks olnud justkui sinist värvi vaja? Kuhu me selle teeks? Veel südaöö paiku meeleheitlikult inspiratsioonipilte sirvides otsustasime, et pistame päkad ahju päevitama!

Varasemalt väga lahe tundunud mõte sinisest basseinist, ujumisrõngaga Barbiest, päevitavast või liivalossi ehitavast päkapikust, tundus tol hetkel ikka täiesti võimatu missioon.