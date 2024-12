Sibulaga äratamine ja taldrikute loopimine ehk Aastavahetuse kombed üle maailma

Viimastel aastatel ka sotsiaalmeedias kulutulena liikuv komme süüa uusaastaööl 12 viinamarja on pärit Hispaaniast, kuid on levinud ka Ladina-Ameerika riikides. Sotsiaalmeedias liigub komme küll ka viitega, et viinamarju tuleks süüa laua all ning iga viinamarjaga võib miskit soovida, kuid hispaanlased siiski laua alla ei roni. Usutakse, et kui sööd 12 viinamarja iga kellalöögiga, mis südaööl uue aasta saabumist kuulutab, toob see sulle õnne ja edu igaks 12. kuuks uuel aastal. Levib kuuldus, et traditsioon sai alguse 19. sajandi lõpus, kui viinamarjakasvatajad otsisid viisi, kuidas ülejääke turustada. Tänapäeval on sellest kujunenud tore traditsioon, mida seostatakse hea õnne ja edukate kuudega uuel aastal.

Taldrikute purustamine ja uude aastasse hüppamine

Taanis on kombeks uue aasta saabumist oodata toolil seistes. Usutakse, et kui südaööl kõrgelt uude aastasse hüppad, lähed aastale vastu hea energia ja õnnega. Kuna usutakse, et killud toovad õnne, levib seal ka komme aasta jooksul vanu nõusid koguda ning need vana aasta õhtul lähedaste ukse ees puruks visata. Mida rohkem kilde sinu ukse taga on, seda rohkem õnne ja armastust uude aastasse kaasa võtta saad.

Eriline aluspesu

Nii Itaalias, Brasiilias kui ka mitmetes Ladina-Ameerika riikides usutakse, et uusaastaööl kantav aluspesu on oluline! Usutakse, et punane aluspesu toob armastust ja õnne, kollane aga näiteks raha.

Reiside manifesteerimine tühja kohvriga

Et uus aasta tuleks seikluste- ja reisiderohke, haaratakse Argentiinas ja Kolumbias kaenlasse tühjad kohvrid ja jalutatakse või joostakse nii ringi.

Palli kukkumine

Ameeriklased ootavad pikisilmi südaööl New Yorkis, Times Square väljakul palli kukkumist. Seda kantakse üle teleris ning massiliselt rahvast on seda ka kohapeal vaatamas. Uusaasta pidudel imiteeritakse seal tihti ka oma palli kukkumist, pannes lae alla hulgaliselt õhupalle ning need südaööl alla lastes.

Soovide joomine