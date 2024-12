AASTANE SÄÄSTMISEKSPERIMENT | „Rahaasjad pole enam miski, millest rääkimist kardaksime“

Tulud, kulud ja investeerimine

Eksperimendi alguses oli pere jaoks oluliseks tööriistaks tulude-kulude tabel, mida täideti hoolega. Suvel, kui rutiinist kõrvale kalduti, jäi tabeli pidamine aga unarusse. „Tagantjärgi on keeruline kõiki numbreid meelde tuletada, kuid teame, et tulevikus tuleb selliste pauside vältimiseks end rohkem distsiplineerida,“ tunnistab Marta. Põhiküsimus pole siiski ainult andmete kirja panemises, vaid ka harjumuste muutmises ja selles on pere teinud suuri edusamme.

Teisel poolaastal jõudis pere rohkem sukelduda ka investeerimismaailma. Mõlemal vanemal on juba olemas III pensionisammas, kuid nüüd avasid nad ka investeerimiskontod, et laiendada oma rahalist portfelli. Marta sõnul on investeerimine olnud väljakutse, kuna teema on neile võõras ning teadmiste laiendamine nõuab süvenemist ja aega. „Praegu loeme, jälgime ja õpime. Eks aeg näitab, kuhu jõuame,“ ütleb ta.

Kuigi lapsed on pere jaoks oluline fookus, ei ole nende jaoks veel eraldi investeerimisvahendeid loodud. Marta sõnul on oluline esmalt kindlustada pere finantsiline tagala ja koguda ise rohkem kogemust, enne kui lastele investeerima hakatakse. Küll aga arutatakse igapäevaselt raha säästmise, planeerimise ja kasutamise teemadel. „Näiteks ei luba me osta uut lego, kui eelmine komplekt pole veel kokku pandud – kõik algab väikestest harjumustest,“ selgitab pereema. „Mida rohkem lapsed küsivad, seda rohkem ka selgitame – miks ei saa koju osta nii palju jõuluehteid, miks peab tööl käima ning miks me ei osta lihtsalt täna, kohe, uut kodu. Iga päev leiab tegelikult võimaluse selle teema üle arutlemiseks ja eks see ongi laste puhul hea, nad on nii uudishimulikud,“ tõdeb Marta.

Kooli lõpetamine lükkub tulevikku