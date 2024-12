Imeline paranemine! 4 ravimit 6 korda päevas ja kaks südameoppi enne aastaseks saamist. Kõige kiuste sirgus Kaaro vapraks trikisuusatajaks

Kui ma Kaarot (7) ootasin, ei andnud miski märku, et tema elu algus võiks tulla nii raske, nagu see tuli. Mul oli küll eelnevalt katkenud väikese vahega kaks rasedust ja Kaarot oodates selgus, et mul on verehüübimishäire ning pean kogu raseduse aja verevedeldajat tarvitama, aga muus osas oli lapseootus kerge.